Optex Systems Holdings Aktie
WKN DE: A1411R / ISIN: US68384X2099
|
10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Optex Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Optex Systems gibt am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,230 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Optex Systems 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 10,71 Prozent auf 12,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Optex Systems noch 11,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,770 USD, gegenüber 0,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 44,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Optex Systems Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: Optex Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Optex Systems Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Optex Systems Holdings Inc
|10,10
|5,21%