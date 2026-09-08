Optical Cable CorpShs Aktie

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WKN: 722712 / ISIN: US6838272085

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08.09.2026 07:01:06

Ausblick: Optical Cable legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Optical Cable stellt am 09.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,200 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 24,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD, gegenüber -0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 88,6 Millionen USD im Vergleich zu 73,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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