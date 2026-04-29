Option Care Health Aktie

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WKN DE: A2PZEY / ISIN: US68404L2016

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Option Care Health stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Option Care Health lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten schätzen, dass Option Care Health für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,369 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Option Care Health im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,93 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,27 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,94 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,65 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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