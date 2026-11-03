Option Care Health Aktie
WKN DE: A2PZEY / ISIN: US68404L2016
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Option Care Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Option Care Health präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,489 USD. Dies würde einem Zuwachs von 52,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Option Care Health 0,320 USD je Aktie vermeldete.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent auf 1,48 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD, gegenüber 1,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 5,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,65 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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