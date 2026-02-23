Option Care Health Aktie
Ausblick: Option Care Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Option Care Health öffnet am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,468 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Option Care Health noch 0,350 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 8,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,46 Milliarden USD gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,73 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,65 Milliarden USD, gegenüber 5,00 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
