Option Care Health Aktie
WKN DE: A2PZEY / ISIN: US68404L2016
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Option Care Health zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Option Care Health lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Option Care Health die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,426 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal.
12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,15 Prozent auf 1,42 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,27 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,71 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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