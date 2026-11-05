Optomed Oy Registered a Aktie
WKN DE: A2PWGR / ISIN: FI4000410881
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Optomed Oy Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Optomed Oy Registered A stellt am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,020 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 19,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,3 Millionen EUR gegenüber 4,4 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,150 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,340 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 17,6 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 17,1 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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