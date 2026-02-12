OPTORUN Aktie

WKN DE: A2JC9Y / ISIN: JP3197760006

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: OPTORUN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OPTORUN äußert sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 44,50 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OPTORUN ein EPS von 21,47 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 35,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,80 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 86,30 JPY im Vergleich zu 145,31 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 33,50 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 32,41 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

OPTORUN CO. LTD. Registered Shs 2 129,00 -3,05% OPTORUN CO. LTD. Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

