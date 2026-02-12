Ausblick: OPTORUN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OPTORUN äußert sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 44,50 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OPTORUN ein EPS von 21,47 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 35,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,80 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 86,30 JPY im Vergleich zu 145,31 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 33,50 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 32,41 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at