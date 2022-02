Ausblick: OPTORUN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OPTORUN wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 29,10 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,26 Prozent verringert. Damals waren 59,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 32,65 Prozent auf 8,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte OPTORUN noch 12,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 133,49 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 159,05 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 30,66 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 37,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at