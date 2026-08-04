OR Royalties Incorporation Registered Shs Aktie

OR Royalties Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A417BX / ISIN: CA68390D1069

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: OR Royalties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OR Royalties wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,312 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,240 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 97,9 Millionen USD für OR Royalties, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 83,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie, gegenüber 1,54 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 408,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 387,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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