Ausblick: OR Royalties zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OR Royalties wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,348 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 103,5 Millionen USD für OR Royalties, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 78,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,47 USD, gegenüber 1,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 444,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 387,6 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at