Ausblick: Oracle Financial Services Software legt Quartalsergebnis vor

Oracle Financial Services Software äußert sich am 04.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 60,80 INR gegenüber 53,50 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oracle Financial Services Software in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 13,99 Milliarden INR im Vergleich zu 12,11 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 223,50 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 204,70 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 53,30 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 49,84 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at