Ausblick: Oracle Financial Services Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oracle Financial Services Software äußert sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 125,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 73,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 41,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 26,25 Milliarden INR gegenüber 18,52 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 361,20 INR je Aktie, gegenüber 303,54 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 87,40 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 76,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at