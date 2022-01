Ausblick: Oracle Financial Services Software präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oracle Financial Services Software öffnet am 19.01.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 53,90 INR. Im Vorjahresquartal waren 50,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Oracle Financial Services Software in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 13,29 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 12,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 226,30 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 204,70 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 54,40 Milliarden INR, gegenüber 49,84 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at