Ausblick: Oracle Financial Services Software veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Oracle Financial Services Software lädt am 21.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 75,30 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 20,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 62,37 INR erwirtschaftet wurden.

Oracle Financial Services Software soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,18 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 290,30 INR je Aktie, gegenüber 274,27 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 74,47 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 68,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at