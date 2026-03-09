Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Erwartungen
|
09.03.2026 07:10:06
Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Oracle wird am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 28.02.2026 abgelaufen ist.
33 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oracle im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,02 USD je Aktie gewesen.
29 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent auf 16,92 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,36 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,34 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 37 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,96 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 57,40 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
06.03.26
|Oracle and OpenAI scrap deal to expand flagship Texas data centre (Financial Times)
|
06.03.26
|AKTIEN IM FOKUS: Oracle und Nasdaq schwächeln nach Bericht zu RZ-Aus mit OpenAI (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Oracle trennt sich wohl von Tausenden Mitarbeitern - Aktie in Grün (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.03.26
|KI-Sorgen an der Wall Street: So setzt Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck (finanzen.at)
|
24.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
20.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|129,12
|-2,70%