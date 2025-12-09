Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Bilanz steht ins Haus
|
09.12.2025 08:01:00
Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Oracle gibt am 10.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 34 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,64 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,10 USD je Aktie vermeldet.
31 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,19 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 39 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,84 USD je Aktie, gegenüber 4,34 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 40 Analysten durchschnittlich auf 67,00 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 57,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
08.12.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
02.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.11.25
|Oracle-Aktie im Fokus: Hoffnung auf Milliardenkredit für OpenAI-Rechenzentren (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in New York: S&P 500 am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Morgan Stanley thinks you should short Oracle (Financial Times)
|
27.11.25
|Morgan Stanley thinks you should short Oracle (Financial Times)
|
26.11.25
|Handel in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|190,00
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.