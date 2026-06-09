Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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Bilanz im Fokus 09.06.2026 08:01:00

Ausblick: Oracle stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Oracle stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oracle gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

Oracle wird am 10.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

35 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,96 USD aus. Im letzten Jahr hatte Oracle einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie eingefahren.

31 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,90 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,10 Milliarden USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 40 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,49 USD im Vergleich zu 4,34 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 67,26 Milliarden USD, gegenüber 57,40 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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