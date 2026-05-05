OraSure Technologies Aktie

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WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: OraSure Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

OraSure Technologies wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,230 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,52 Prozent verringert. Damals waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,38 Prozent auf 27,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte OraSure Technologies noch 29,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,850 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,940 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 118,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 115,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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