Ausblick: OraSure Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

OraSure Technologies veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,270 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,85 Prozent verringert. Damals waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 6,85 Prozent auf 29,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -1,050 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,940 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 120,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 115,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at