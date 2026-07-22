Ausblick: Orchid Island Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Orchid Island Capital wird am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,280 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Orchid Island Capital ein EPS von -0,290 USD je Aktie vermeldet.

Orchid Island Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,24 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 279,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 407,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at