Orchid Pharma Aktie
ISIN: INE191A01027
|
13.11.2026 07:01:06
Ausblick: Orchid Pharma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Orchid Pharma veröffentlicht am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,50 INR aus. Im letzten Jahr hatte Orchid Pharma einen Verlust von -1,130 INR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 88,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,65 Milliarden INR gegenüber 1,94 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 11,50 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,66 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,43 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,30 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orchid Pharma Ltd Registered Shs
|
13.11.26
|Ausblick: Orchid Pharma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: Orchid Pharma legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
24.05.26
|Ausblick: Orchid Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Orchid Pharma Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Orchid Pharma Ltd Registered Shs
|881,50
|2,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.