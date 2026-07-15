Orexo ABShs Aktie
WKN: A0HG6G / ISIN: SE0000736415
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15.07.2026 07:01:06
Ausblick: Orexo A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Orexo A wird am 16.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Orexo A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,600 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,150 SEK je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 10,1 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 91,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -9,030 SEK, gegenüber -3,750 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 26,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 26,0 Millionen SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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