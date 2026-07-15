Ausblick: Orexo A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Orexo A wird am 16.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Orexo A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,600 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,150 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 10,1 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 91,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -9,030 SEK, gegenüber -3,750 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 26,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 26,0 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at