Ausblick: Orexo A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Orexo A wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Orexo A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,100 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,860 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,5 Millionen SEK aus – eine Minderung von 96,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Orexo A einen Umsatz von 118,7 Millionen SEK eingefahren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -9,780 SEK, gegenüber -3,750 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 19,0 Millionen SEK im Vergleich zu 26,0 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at