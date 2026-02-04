Orexo ABShs Aktie

WKN: A0HG6G / ISIN: SE0000736415

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Orexo A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Orexo A äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,300 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Orexo A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 128,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 160,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -2,730 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -5,890 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 508,0 Millionen SEK aus, im Gegensatz zu 590,0 Millionen SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

