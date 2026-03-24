Orezone Gold Aktie
WKN DE: A0RF8Q / ISIN: CA68616T1093
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24.03.2026 07:01:06
Ausblick: Orezone Gold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orezone Gold veröffentlicht am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,049 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Orezone Gold noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 CAD in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 141,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 128,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,143 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 375,5 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 388,4 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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