Orezone Gold Aktie

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WKN DE: A0RF8Q / ISIN: CA68616T1093

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Orezone Gold präsentiert Quartalsergebnisse

Orezone Gold äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,067 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orezone Gold noch 0,040 CAD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 178,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 118,7 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,549 USD, gegenüber 0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 526,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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