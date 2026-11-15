Orezone Gold Aktie
WKN DE: A41EBZ / ISIN: AU0000405797
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Orezone Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Orezone Gold veröffentlicht am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Orezone Gold im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,096 AUD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 AUD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 227,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 345,2 Millionen AUD gegenüber 105,4 Millionen AUD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,563 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,190 AUD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,44 Milliarden AUD aus im Gegensatz zu 584,1 Millionen AUD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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