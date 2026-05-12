Ausblick: Orezone Gold stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Orezone Gold äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Orezone Gold im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,094 AUD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 AUD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 89,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 131,8 Millionen AUD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 249,4 Millionen AUD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,768 AUD im Vergleich zu 0,190 AUD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,60 Milliarden AUD, gegenüber 584,1 Millionen AUD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at