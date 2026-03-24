Orezone Gold Aktie

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WKN DE: A41EBZ / ISIN: AU0000405797

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24.03.2026 07:01:06

Ausblick: Orezone Gold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Orezone Gold wird am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,069 AUD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Orezone Gold 0,090 AUD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 46,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 140,8 Millionen AUD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 206,6 Millionen AUD aus.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,205 AUD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,210 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 532,8 Millionen AUD, gegenüber 429,8 Millionen AUD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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