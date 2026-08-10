Organigram Global Aktie
WKN DE: A415A3 / ISIN: CA68617J1003
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Organigram Global gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Organigram Global wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,010 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Organigram Global noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 CAD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 36,84 Prozent auf 96,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,120 CAD je Aktie, gegenüber -0,190 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 336,2 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 259,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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