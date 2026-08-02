Organo Aktie
WKN: 859012 / ISIN: JP3201600008
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Organo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Organo gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 134,22 JPY. Im Vorjahresquartal waren 79,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 42,40 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 677,97 JPY, gegenüber 617,74 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 202,58 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 177,65 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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