Ausblick: Organo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Organo gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 134,22 JPY. Im Vorjahresquartal waren 79,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 42,40 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 677,97 JPY, gegenüber 617,74 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 202,58 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 177,65 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at