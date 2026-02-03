Ausblick: Organo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Organo äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 167,06 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Organo noch 126,84 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 43,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 41,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 614,96 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 525,37 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 176,85 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 163,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at