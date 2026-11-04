Ausblick: Organogenesis A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Organogenesis A wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Organogenesis A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,175 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 65,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 52,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 150,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,375 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 196,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 564,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net