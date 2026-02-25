Ausblick: Organogenesis A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Organogenesis A äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,215 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 437,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 36,31 Prozent auf 172,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 126,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,152 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 511,1 Millionen USD, gegenüber 482,0 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at