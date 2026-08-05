Organogenesis a Aktie
WKN DE: A2PA31 / ISIN: US68621F1021
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Organogenesis A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Organogenesis A präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,350 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 46,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 101,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Organogenesis A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 54,3 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,820 USD, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 282,9 Millionen USD im Vergleich zu 564,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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