Ausblick: Organogenesis A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Organogenesis A präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,350 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 46,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 101,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Organogenesis A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 54,3 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,820 USD, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 282,9 Millionen USD im Vergleich zu 564,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at