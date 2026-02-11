Organon & Company Aktie

WKN DE: A3CPKP / ISIN: US68622V1061

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Organon Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Organon Company präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Organon Company im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,733 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,420 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,54 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,76 USD im Vergleich zu 3,33 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 6,23 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,40 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

