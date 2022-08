Ausblick: Organon Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Organon Company lässt sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Organon Company die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,17 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Organon Company 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Organon Company in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden USD im Vergleich zu 1,60 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD im Vergleich zu 6,54 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 6,18 Milliarden USD, gegenüber 6,30 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at