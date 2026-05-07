Ausblick: Orient Electric legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orient Electric wird am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,47 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,46 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,17 Prozent auf 9,32 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,58 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,90 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 33,27 Milliarden INR, gegenüber 30,91 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at