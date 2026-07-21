Orient Electric Aktie

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WKN DE: A2PV47 / ISIN: INE142Z01019

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Orient Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Orient Electric wird am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Orient Electric im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,19 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,820 INR je Aktie gewesen.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,69 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,78 Milliarden INR aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,04 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,49 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 37,13 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 33,23 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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