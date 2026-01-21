Ausblick: Orient Electric präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orient Electric wird am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,25 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,27 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,68 Milliarden INR gegenüber 8,17 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,56 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,90 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 33,15 Milliarden INR, gegenüber 30,91 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at