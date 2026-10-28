Ausblick: Oriental Land legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oriental Land veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 12,21 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 12,70 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 161,70 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 152,44 Milliarden JPY umgesetzt.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 81,63 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 74,34 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 756,11 Milliarden JPY, gegenüber 704,54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at