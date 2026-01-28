Oriental Land Aktie
WKN: 903984 / ISIN: JP3198900007
|
28.01.2026
Ausblick: Oriental Land präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oriental Land wird am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 31,61 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oriental Land noch ein Gewinn pro Aktie von 30,52 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 212,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,91 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 75,49 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 75,62 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 709,92 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 679,37 Milliarden JPY in den Büchern standen.
