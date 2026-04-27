Ausblick: Oriental Land stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oriental Land präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 16,23 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 17,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Oriental Land in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 180,82 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 174,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 76,11 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 75,62 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 712,61 Milliarden JPY, gegenüber 679,37 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at