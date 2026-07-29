Ausblick: Oriental Land stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oriental Land lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 17,55 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Oriental Land 16,77 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Oriental Land nach den Prognosen von 8 Analysten 168,19 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 163,75 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 73,93 JPY, während im vorherigen Jahr noch 74,34 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 734,46 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 704,54 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at