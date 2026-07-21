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WKN DE: A2JLY6 / ISIN: US68621T1025

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Origin Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Origin Bancorp veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,996 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Origin Bancorp in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 108,0 Millionen USD im Vergleich zu 136,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,93 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 433,1 Millionen USD, gegenüber 592,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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