Oriola-KD b Aktie
WKN DE: A0J3P9 / ISIN: FI0009014351
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Oriola-KD B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Oriola-KD B wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,040 EUR gegenüber -0,100 EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Oriola-KD B 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 483,0 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Oriola-KD B 440,7 Millionen EUR umsetzen können.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,025 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,110 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,89 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,68 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oriola-KD CorporationShs -B-
|
07:01
|Ausblick: Oriola-KD B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Oriola-KD B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Oriola-KD B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Oriola-KD B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)