Ausblick: Oriola-KD B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Oriola-KD B wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,040 EUR gegenüber -0,100 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Oriola-KD B 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 483,0 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Oriola-KD B 440,7 Millionen EUR umsetzen können.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,025 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,110 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,89 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,68 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at