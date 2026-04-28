Oriola-KD b Aktie
WKN DE: A0J3P9 / ISIN: FI0009014351
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Oriola-KD B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Oriola-KD B präsentiert am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,018 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 EUR je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 16,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 447,1 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Oriola-KD B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 373,8 Millionen EUR aus.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,087 EUR je Aktie, gegenüber -0,150 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,57 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,91 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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