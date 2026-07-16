Ausblick: Oriola-KD B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oriola-KD B wird sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,016 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Oriola-KD B 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 53,1 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 89,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Oriola-KD B 493,9 Millionen EUR umsetzen können.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,068 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,150 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 208,2 Millionen EUR, gegenüber 1,91 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at