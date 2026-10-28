Oriola-KD b Aktie
WKN DE: A0J3P9 / ISIN: FI0009014351
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Oriola-KD B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oriola-KD B wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,026 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oriola-KD B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 EUR in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 88,78 Prozent auf 52,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 463,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,066 EUR, gegenüber -0,150 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 211,8 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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